Підліток на Житомирщині врятував з пожежі пенсіонерку

Хлопчик забіг в палаючий будинок і вивела бабусю на вулицю. Він також намагався самостійно загасити займання.

В Коростенському районі Житомирської області 13-річний підліток врятував 88-річну пенсіонерку з палаючого будинку. Про це в четвер, 2 січня, повідомляє прес-служба ДСНС області.

Відзначається, що підліток помітив задимлення з вікна приватного будинку, де мешкала пенсіонерка, яка не пересувається самостійно. Він вивів її на вулицю і повідомив про пожежу.

«30 грудня близько 14:00 13-річний Віктор Ващенко, житель села Дружбівка Коростенського району, йшов по вулиці і побачив дим з вікна приватного будинку. Хлопець одразу побіг у будинок, який вже був задимлений. Він знав, що там же мешкає 88-річна пенсіонерка, яка майже не пересувається. Жінку обслуговують соціальні працівники. Зачерпнувши відро води з колодязя у дворі, він побіг всередину… Вилив його в «сінях» і почав шукати господиню. Бабуся сиділа на ліжку в одній з кімнат. Хлопчик вивів її на вулицю і побіг повідомити про пожежу сусідів і онукові, який живе у кінці вулиці», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пенсіонерка сказала про наявність в будинку ще одного її онука, який приїхав з Києва.

«Онук, орієнтовно 40-річного віку, спав на ліжку в дальній кімнаті. Громадяни розбудили його і вивели з будинку. Ні бабуся, ні її родич медичної допомоги не потребували, сусіди відвели їх до себе», — додали у відомстві.

Відзначається, що поки люди рятували мешканців будинку, доступ кисню сприяв швидкому поширенню вогню по дерев’яному будинку. На момент прибуття пожежників полум’я повністю охопило будинок зсередини і половину даху.

«Оскільки поряд не було вододжерела, фахівцям ДСНС довелося їздити на дозаправку водою на річку, в 7 км від місця події. О 14:49 пожежа була локалізована і після тривалого поливання конструкцій будинку в 19:03 ліквідовано», — повідомили в прес-службі, додавши, що причина виникнення загорання та обставини встановлюються.