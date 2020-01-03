Перемир’я на Донбасі: чотири обстрілу за добу

У четвер сепаратисти чотири рази порушили «повне перемир’я», яке повинне було початися в січні.

Протягом минулої доби сепаратисти на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це в п’ятницю, 3 січня, повідомляє прес-центр ООС.

Відзначається, що противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстрілу позицій ВСУ зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід:

поблизу Новотроїцького — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Миколаївки — з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Два обстрілу бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ:

поряд з Горіхово — з підствольного гранатомета;

в районі населеного пункту Новолуганское — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців збройних сил не було.

З початку поточної доби противник один раз відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганского. Втрат з української сторони немає.