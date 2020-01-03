Повінь – зміна системи

Menu
Close

Росія побила рекорд СРСР з видобутку нафти

03.01.2020

Обсяги видобутку нафти в 2019 році на російських родовищах перевищили всі кращі показники часів СРСР.

Росія в минулому році встановила рекорд за обсягами видобутку нафти за весь пострадянський період, повідомляє Bloomberg.

У 2019 році на російських родовищах було добуто 560,2 млн тонн нафти, що еквівалентно 11,25 млн барелів на добу. У рекордному 1987 році в СРСР добували 11,416 млн барелів у день.

Зазначається, що навіть участь в угоді ОПЕК+ не завадило Росії встановити цей рекорд.

Читайте також:   Без районів і особливого статусу Донбасу: Зеленський запропонував змінити Конституцію
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *