Росія побила рекорд СРСР з видобутку нафти

Обсяги видобутку нафти в 2019 році на російських родовищах перевищили всі кращі показники часів СРСР.

Росія в минулому році встановила рекорд за обсягами видобутку нафти за весь пострадянський період, повідомляє Bloomberg.

У 2019 році на російських родовищах було добуто 560,2 млн тонн нафти, що еквівалентно 11,25 млн барелів на добу. У рекордному 1987 році в СРСР добували 11,416 млн барелів у день.

Зазначається, що навіть участь в угоді ОПЕК+ не завадило Росії встановити цей рекорд.