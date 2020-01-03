На межі війни: Іран і США вступили в серйозний конфлікт. Що відбувається

В той час, як весь світ святкував Новий рік, в Іраку відбувалися мітинги біля американського посольства. У підсумку Дональд Трамп звинуватив у нападі Іран, а ті пригрозили завдати удару проти Вашингтона. Всі подробиці міжнародного скандалу – читайте в нашому матеріалі.

Що сталося

Протистояння почалося 28 грудня, коли на військовій базі К1 в північному Іраку, біля міста Кіркук були випущені не менше восьми ракет. В результаті загинув американський конструктор, ще кілька американських і іракських військових отримали поранення.

29 грудня США відповіли авіаударом по базах підтримуваних Іраном ополченців з шиїтського угруповання Катаїб Хезболла, яка діє на території Іраку. В результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи «Катаїб Хезболла».

Прем’єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що авіаудари американців порушили суверенітет країни і можуть спонукати Багдад переглянути відносини з Вашингтоном.

У підсумку після похорону ополченців, які загинули в результаті авіаударів, протестуючі попрямували до зеленої зони Багдада, де розташовані урядові установи та посольства. Там вони почали штурмувати посольство США.

Демонстранти кидали в будівлю пляшки з водою, зламали камери спостереження, палили американські прапори і кричали: «Смерть Америці!». Силовики відтіснили натовп сльозогінним газом і світло-шумовими гранатами. Пентагон оголосив про відправку на територію Іраку морських піхотинців і 750 військових і заявив, що при необхідності збільшить кількість армійців до 4 тисяч.

1 січня демонстранти відновили акцію під посольством. Згодом її знову розігнали.

Реакція США

Дональд Трамп засудив мітинги біля американського посольства і навіть пригрозив іранським властям.

Трамп також підкреслив, що посольство США в Іраку безпечно. За його словами, до посольства були негайно перекинуті американські військові «з самим смертоносним у світі зброєю».

Після нападу на посольство США направили на Близький Схід додаткові сили, це близько 750 військових, а найближчими днями планують збільшити свою присутність. За інформацією Fox News, США готуються перекинути ще близько чотирьох тисяч військових.

«Ми впевнені, що цілісність Посольства — міцна і ймовірність того, що хтось його фізично захопить дуже невелика. Там є достатня бойова міць. Будь-хто, хто спробує подолати це, наткнеться на бензопилу», – заявив голова об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі.

Іран цілком може продовжити організовувати спрямовані проти США провокації в Іраку, однак пошкодує про це, заявив у четвер глава Пентагону Марк Еспер.

«Є дані, що вказують на те, що вони можуть планувати ще атаки. Думаю я, що вони можуть вдатися до дій? Так. І, швидше за все, вони пошкодують про це“, – наводять слова Еспера американські ЗМІ.

Реакція Ірану

Іран заперечує свою участь у протестах.

«Американські офіційні особи мають разючу нахабство приписувати Ірану протести іракського народу проти (вашингтонського) жорстокого вбивства щонайменше 25 іракців», – заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї опублікував ще більш різку заяву: «Ми не прагнемо до війни, але ми суворо захищаємо інтереси, гідність і славу іранської нації. Якщо хтось буде нам погрожувати, то ми без вагань будемо протистояти цьому і наносити удари».

«Ми не ведемо країну до війни, але ніяких конфліктів ми не боїмося. Ми закликаємо Америку правильно говорити з іранської нацією. У нас є сила переламати їх кілька разів і не хвилюватися!» – підкреслив воєначальник Ірану Хосейн Саламі.

Відбилося і на Україні

З-за конфлікту в Іраку держсекретар США Майк Помпео відклав свою поїздку в Україну. Про це повідомляє Держдеп США. Чиновник залишиться у Вашингтоні для продовження моніторингу ситуації в Багдаді і забезпечення безпеки громадян США на Близькому Сході.