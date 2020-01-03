США призвели армію в бойову готовність – ЗМІ

Збройні сили США приведені в стан підвищеної боєготовності після вбивства в Іраку іранського генерала.

Влада США віддали наказ про приведення Збройних сил у бойову готовність після вбивства іранського генерала Касіма Сулеймані, повідомляє Fox News у п’ятницю, 3 січня.

Американський президент Дональд Трамп після повідомлень про вбивство генерала опублікував у своєму Twitter прапор США без підпису.

Нагадаємо, 3 січня США завдали ракетні удари по двох точках біля аеропорту Багдада. В результаті був убитий генерал Касим Сулеймані, який керував спецпідрозділом Ель-Кудс, що відповідає за організацію військових операцій Ірану за кордоном.