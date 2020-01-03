Найєм у грудні отримав зарплату в сім разів вище його окладу в “Укроборонпромі”

Зарплата заступника генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади Державного концерну (ГК) “Укроборонпром” Мустафи Найєма за грудень 2019 року (з премією та надбавками) у розмірі 310 521 гривень в 7 разів перевищила його місячний посадовий оклад (43 000 гривень).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і відповідь “Укроборонпрому” на запит “Українських Новин”.

26 грудня 2019 року інформаційне агентство “Українські Новини” направив інформаційний запит в держконцерн “Укроборонпром” про розмір заробітної плати за листопад 2019 року (оклад та інші виплати) заступник директора концерну Мустафи Найєма. “Місячний посадовий оклад заступника генерального директора з питань взаємодій з органами державної влади державного концерну “Укроборонпром” Мустафи Найєма становить 43 000 гривень.

Інформація про доходи Мустафи Найєма на посаді заступника генерального директора з питань взаємодій з органами державної влади державного концерну “Укроборонпром” міститься в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, – сказано у відповіді.

Дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, свідчать (істотні зміни в декларациии про доходи Найєма за 2018 рік), що заробітна плата Найєма, отримана 2 грудня 2019 року за основним місцем роботи (“Укроборонпром”), становить 310 521 гривню.