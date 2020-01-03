Іран назвав США “терористами” і пообіцяв помститися за смерть свого генерала

Іран пообіцяв помститися США за загибель глави спецпідрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерала Касема Сулеймані.

Це пообіцяв колишній командувач КВІР, секретар Ради доцільності Ірану Мохсен Резаї. За його словами, Сулеймані “загинув смертю мученика і приєднався до своїх братів”. “Жорстко помстимося США”, — заявив Резаї.

Крім того, Тегеран вважає вбивство Касема Сулеймані актом міжнародного тероризму з боку США. Про це в Twitter заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф.

За його словами, цією дією Вашингтон створив надзвичайно дурну і небезпечну ескалацію ситуації. Зариф зазначив, що Сулеймані був одним з тих, хто найбільш ефективно боровся з “Ісламським державою” і “Аль-Каїдою”.