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Трехметровый питон уснул на новогодней елке в Австралии

03.01.2020

В Австралии огромный питон пробрался в дом и разлегся на Рождественской елке, пишет FaceNews.ua.

Австралийка Линн Чепмен с подругой вернулась в свой дом в Брисбене и услышала на балконе шум. По словам хозяйки дома, иногда туда прилетают несколько флейтовых птиц, поэтому подруги решили сделать несколько снимков с ними.

Для лучшего кадра Чемпен оперлась на елку. Обернувшись, она застыла от ужаса: на дереве отдыхал питон, замаскировавшись под елочные украшения.

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Женщины оставили его в покое и наблюдали за ним через винко. За несколько часов змея поползла прочь. Тогда женщины заметили, насколько длинной была рептилия.
:  Новости Ю

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