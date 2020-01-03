У Кривому Розі п’яні злодії до смерті побили охоронця ринку

У Кривому Розі Дніпропетровської області троє чоловіків, один з яких неповнолітній, вбили охоронця ринку, який намагався перешкодити їм викрасти майно.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

“Поліцейські встановили, що вночі 30 грудня в Саксаганському районі міста троє молодих людей, перебуваючи у стані сп’яніння, проникли на територію одного з місцевих ринків. Коли вони намагалися викрасти майно, їх помітив сторож. Чоловіка повалили охоронця на землю і почали бити, заподіявши йому множинні удари ногами по голові та тулубу.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер”, — йдеться в повідомленні. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваних — ними виявилися місцеві жителі 17, 20 та 21 років.

Вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.