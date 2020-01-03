Греція, Ізраїль і Кіпр хочуть побудувати власний газопровід в Європу

Представники Греції, Ізраїлю та Кіпру 2 січня в Афінах підписали тристоронню угоду про початок будівництва Східно-Середземноморського газопроводу EastMed.

Про це повідомляє РИА “Новости”.

Підписання документу відбувалося у палаці Заппион, куди були запрошені колишні міністри енергетики Греції, які допомогли у підготовці документа. Підписи під угодою поставили глави Міністерств енергетики Греції та Ізраїлю Костіс Хадзитакис і Юваль Штайніц, а також міністр торгівлі, промисловості і туризму Кіпру Георгіос Лаккотрипис.

Присутні на заході зустріли укладена угода оплесками. Пізніше до договору приєднається Італія, проте точна дата цієї події поки не визначена. Східно-Середземноморський газопровід EastMed призначений для постачання газу з ізраїльського родовища “Левіафан” та кіпрського “Афродіта” в континентальну Європу.

EastMed зв’яже Грецію, Кіпр і Ізраїль з півднем Європи. Його протяжність складе 1,9 тисячі кілометрів. Вкладення в будівництво оцінюються в 6 мільярдів євро. Проектна потужність визначена в розмірі 10 мільярдів кубометрів газу щорічно. Згодом можливе її збільшення до 20 мільярдів кубометрів в рік.