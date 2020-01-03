Житель Миколаївщини намагався згвалтувати 15-річну дівчинку. Її мама відмовилася від претензій

Під ранок 1 січня в селі Новоодеського району Миколаївської області місцевий житель затягнув до себе в будинок і спробував зґвалтувати 15-річну дівчинку.

Про це повідомляють Новости N з посиланням на джерело в прокуратурі.

Близько 4 години ранку дівчинка з подругою поверталася з сільського клубу, де проходило святкування Нового року. Несподівано її затягнув у свій будинок, повз якого вони проходили, 27-річний місцевий житель.

У приміщенні він спробував силою роздягнути свою жертву і вступити з нею в інтимний зв’язок. Проте залишилася на вулиці подруга почала кричати та кликати на допомогу.

Ґвалтівник злякався і відпустив дівчинку. Прийшовши додому, вона розповіла про все своїй матері, і та негайно звернулася в правоохоронні органи. Проте вже на наступний день написала заяву про те, що відмовляється від усіх претензій і просить не розглядати кримінальне провадження щодо спроби зґвалтування її неповнолітньої дочки.