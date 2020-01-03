Курьезное видео с пандами, которые весело кувыркаются в снегу, покорило сеть (видео)

Милые животные всегда дарят кучу радости и позитива и способны поднять настроение даже в самые грустные моменты жизни.

Так, на просторах интернета очень много разных забавных видео с братьями нашими меньшими, но как правило больше всего людей умиляют пушистые котики и собачки, а также медведи, как бы это не было странно. Правда, стоит сказать, что речь идет не об обычных косолапых, а об их самых милых представителях – черно-белых пандах.

Animal [email protected]_forum

Happy babies

426

02:21 – 30 нояб. 2019 г.

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Видео с этими смехотворными существами опубликовали на странице AnimalForum в twitter.

Кадры с тремя маленькими пандами, которые барахтаются в снегу точно подарят вам кучу позитива и радостных эмоций.

«Оуууу», «Как мило», -восхищаются пользователи видео в комментариях.