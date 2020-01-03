Під Києвом мікроавтобус врізався в дерево: двоє загиблих, один постраждалий

Поблизу села Шандра Миронівського району Київської області сталося смертельне ДТП за участю автомобіля Mercedes Sprinter.

В результаті аварії загинули дві людини, ще один госпіталізований в лікарню.

Аварія сталася 2 січня близько 16:00, — передає місцеве видання. За попередньою інформацією поліцейських, мікроавтобус виїхав за межі проїжджої частини, де влетів у дерево. На жаль, від отриманих травм 36-річні водій і пасажир померли на місці.

20-річного пасажира медики доставили в лікарню з травмами ноги, грудної клітки та голови. Його стан оцінюється як важкий. На місці працювали карети «швидкої» і правоохоронці. Всі деталі інциденту буде встановлювати слідство. Всі учасники аварії — жителі села Шандра.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.