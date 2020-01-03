Зеленський сказав те, що російська інтелігенція хотіла б почути від свого президент

Новорічне привітання президента України в черговий раз викликало взаємне нерозуміння російських і українських інтелектуалів. Щось тут є важливе для розуміння ситуації. Одним подобається, інших нудить (і — уявімо, що цей текст читають незнайомі з ситуацією інопланетяни, — розклад тут контринтуитивный).

Оскільки Зеленського обрали з великою перевагою (і, думаю, його виборці новорічне звернення прийняли добре), можна сказати, що російська інтелігенція тут ближче до українського народу, ніж власна українська?

Це образливе припущення — і я нагадаю, що російський народ за деякими дуже важливими позиціями (так той же крымнаш) теж виявився далекий від російської інтелігенції. Не впевнений, правда, що десь є сусіди, згодні з росіянами з приводу крымнаша, — але розкол між інтелігенцією і «статистичним народом» річ рідкісна.

Але я не зовсім про це. Українцям напевно здається, що росіяни-імперіалісти знову думають, ніби вони краще розуміють Україну, що їм подобається заклик Зеленського бачити співгромадян в політичних супротивників тому, що вони воліють образ внутрішнього громадянського конфлікту у сусідів поданням про боротьбу України з зовнішнім ворогом (Росією).

Ймовірно, цей мотив існує. Однак мені все ж здається, що росіяни проектують позицію Зеленського не (тільки) на Україну, але на Росію. Це тут політичні супротивники все більше витісняються з легітимного поля, тут влада боїться будь-якого діалогу з незадоволеними, тут наростає відчуття наближення конфлікту. Інтелігенція конфлікту не хоче і боїться, але єдиною альтернативою бачаться кроки назустріч, які могла б зробити влада. А влада вже вісім років як перестала робити вигляд, що вона представляє всіх росіян, вона поділила їх на «своїх» і «іноземних агентів» — всіх, нею невдоволених. І Зеленський, звичайно, говорить ті слова, які хотіла б почути від президента російська інтелігенція, — хоча він має на увазі зовсім інші розколи і іншу країну.