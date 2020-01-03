Буряк — це той самий Саша на «плівках Вовка», — Маселко про нового керівника відділу ДБР у справах Майдану

Новопризначений керівник відділу з розслідування справ Майдану в ГБР Олександр Буряк може фігурувати на «плівках Вовка».

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

«Отже керувати розслідуванням справ Майдану буде Олександр Буряк — колишній заступник ганебно звільненого Романа Труби і ручної слідчий голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. За нашими даними Олександр Буряк це саме той Сашко, про міцну дружбу з яким плівках НАБУ розповідає Павло Вовк», — зазначає Маселко.

За словами юриста, це не просто дружба: «З плівок випливає, що Саша по дзвінку Паші може забезпечити реєстрацію кримінального провадження, кошмарение допитами за узгодженим з Вовком сценарієм, навмисний програш справи в суді і т. д.».

Але найцікавіше, як стверджує Маселко, полягає в тому, що «плівки НАБУ» виникли саме справи Майдану стосовно судді Аблова.

«А тепер Саша, який виконує всі забаганки Вовка (а отже і Аблова) буде управляти цим розслідуванням», — підсумовує він.





Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Таким чином ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва та чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денисова подала позов про скасування рішень НАПК проти неї. Суддя Вовк використовував цей факт для того, щоб «переконати» Денисову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу «потрібних» людей. Денисова «почула» прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива «Декларація Небайдужих» зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денисової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.