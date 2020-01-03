Держстат підрахував, наскільки зросли доходи українців

Державна служба статистики повідомила, що в третьому кварталі 2019 року реальні доходи українців (з врахуванням інфляції) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли на 4,6%.

Про це стало відомо з повідомлення на офіційному сайті Держстату.

Також у Держстаті зазначили, що в цьому році зростання доходів менше, ніж у період 2017-2018 років. Тоді цей показник склав 11%.

Загалом доходи українців у ІІІ кварталі 2019 року склали, 950,7 мільярда гривень, в той час як витрати – 947 мільярдів гривень.

Приріст заощаджень населення України у ІІІ кварталі минулого року склав 3,7 мільярда гривень. В перерахунку на 1 особу наявний дохід 17934 гривні, що більш ніж на 2 тисячі гривень більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. Тоді чистий дохід на 1 особу становив 15715 гривень.