У “Слуги народу” заявили про неминучість підвищення пенсійного віку в Україні

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, якими б “м’якими” не були реформи пенсійної системи. Про це заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція “Слуга народу”) в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

“Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресових для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м’які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку”, – заявила Третьякова.

За словами голови комітету, зараз це питання не стоїть на порядку денному уряду, але вже йдуть дискусії, як максимально полегшити долю людей.

“Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. В той же час – це не питання сьогоднішнього дня”, – впевнена депутат.