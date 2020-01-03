Міжнародний аеропорт Багдада обстріляли ракетами, є постраждалі

З міжнародного аеропорту в Багдаді було випущено щонайменше три ракети РСЗВ, постраждали декілька осіб.

Про це з посиланням на іракських чиновників повідомляє Al Jazeera. За наявною інформацією, в результаті обстрілу загорілися два автомобілі. Журналісти дізналися, що автомобілі належали цивільним особам.

Повідомляється, що атака сталася біля бази сил коаліційних сил.

Атака сталася на тлі загострення ситуації в Іраку. Нагадаємо, учасники підтримується Іраном шиїтського угруповання «Катаїб Хезболла» і їх прихильники два дні поспіль мітингували біля посольства США в Багдаді.

31 грудня вони атакували посольство — прорвалися на територію, зруйнувавши приміщення пропускного пункту, розбивши камери спостереження і вікна. Напередодні протестувальники підпалили дах пропускного пункту, розташованого на території дипломатичного представництва.

Американським морським піхотинцям, які охороняють посольство США, довелося застосувати сльозогінний газ, щоб перешкодити подальших дій протестувальників. Тільки після цього іракські силовики почали відтісняти натовп від огорожі диппредставництва.