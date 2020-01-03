Питання, які, нарешті, треба поставити президенту ребром

Чому в гострих ситуаціях, де пояснення дій влади є необхідним, президент веде себе в стилі «не личить цареві перед холопами звітувати»?

Колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі майданівців під час Революції гідності, віддали Росії. Осіб, підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові — теж. Фігурантів справи щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, — так само.

У суспільстві — знову протести, пише Детектор Медіа. У багатьох публікаціях ЗМІ — знову нерозуміння. І знову публічне пояснення президента — тільки пізно ввечері, в день обміну полоненими, а не тоді, коли був пік протестів.

Так, можливо, в даному випадку ситуація дійсно вимагала утримуватися від будь-яких коментарів, поки обмін не перетворився в доконаний факт. Ось тільки став вже звичним дивний стиль комунікації Володимира Зеленського — надмірність її там, де це необов’язково (зразок легендарного прес-марафону), та поведінка в стилі «не личить цареві перед холопами звітувати» там, де пояснення його дій є не тільки необхідним, а негайно, терміново нужним. Надлишкова комунікаційна активність у спокійних, рутинних ситуаціях і кричуща недостатність комунікації в гострі моменти.

Напевно, своєчасне пояснення Зеленського не погасило б загострення пристрастей. Але самі протести були б зовсім іншого роду: опоненти критикували б рішення президента як помилкове і недалекоглядне (а помилка і недалекоглядність — не злочину). Не чуючи ж роз’яснень, вони підозрювали Зеленського в переслідуванні якихось неафішованих цілей — у “зраді”, простіше кажучи. В тому, що нам показують не те, що відбувається насправді. І цей осад недовіри тепер залишиться, навіть незважаючи на запізнілі роз’яснення президента. Цей елемент недовіри, який у опонентів Зеленського і без того дуже сильний, тільки зросте.

Сам по собі питання: що важливіше — звільнення ув’язнених або правосуддя, — є дуже непростим, щоб пошуки відповіді на нього самі по собі не розділили суспільство. Фактор недовіри до президента, наявний у значної частини громадянського суспільства, аж ніяк не полегшує пошук компромісу, а тим більше, консенсусу.

Розглянемо пропагандистську бік справи. Перше: президент зробив вибір на користь гуманності і на шкоду правосуддю. Ось тільки Путін занадто великий гуманністю не страждає. Він може просто зрозуміти, що на темі звільнення заручників від Зеленського можна домогтися чого завгодно. І не факт, що два акту звільнення полонених за останні три місяці — це не зондування Путіним ґрунту: він міг цілком свідомо дозволити Зеленському отримати ореол визволителя бранців, щоб українська громадськість надалі вимагала нових і нових звільнень на будь-яких умовах — адже саме малозначущість всіх інших умов порівняно з долею ув’язнених і підкреслює в публічних виступах Зеленський.

Друга. Особи, які віддала Росії Україна, не брали участі в бойових діях. Їх затримали не на лінії фронту, поблизу фронту або за сприяння ворогові. Беркутівців взагалі звинувачують у злочинах, що сталися на початку російської агресії. Процедура обміну поширила на них визначення «полонені» і «полонені», якими вони насправді і близько не є. І, повідомляючи про обмін, наші ЗМІ так само не повинні називати їх «полоненими». Ці беркутівці, як і підозрювані в харківському теракт, завдяки процедурі обміну були зрівняні в статусі з українцями, які потрапили «на підвал» тільки за свої переконання. Хочемо ми того чи не хочемо, але журналіст Асєєв фігурує в тому ж статусі, як і беркутівці.

Але тепер і російська пропаганда цілком може (і напевно буде) підкреслювати їх однаковий статус. На те, що нібито відбувся обмін злочинцями, а не полоненими — а значить, «ихтамнет». Зла, дуже зла іронія ситуації в тому і полягає, що, спираючись на особистості осіб, переданих Україною Росії, російська пропаганда зможе зайвий раз підкреслювати нібито відсутність на Донбасі російських воїнів — й аргументувати саме тим, що більшість переданих осіб не мають ніякого відношення ні до війни, ні до окупованих територій, коли вони вже були окупованими: мовляв, а дійсно полонених російських військовослужбовців в Україні немає.

Третє. Зростає ймовірність, що ми так ніколи і не дізнаємося, хто розстрілював людей на Майдані, і хто підпалив Будинок профспілок в Одесі. Що ці справи так і не будуть доведені до суду — принаймні, в повному обсязі. Точка так і не буде поставлена. А значить, багато українців під впливом російської пропаганди і далі — то вже назавжди — будуть вірити, що майданівців розстрілювали нібито «снайпери Яценюка», а в Одесі «людей живцем спалили» промайданивские сили.

А ці два пропагандистських тези — не просто рядові, вони — основні.

Саме вони є фундаментом, на якому Росія побудувала свою «захист російськомовного населення». «Вбивали невинних беркутівців, які виконували службовий обов’язок» і «в Одесі людей живцем спалили» — саме ці дві тези і дозволили російській пропаганді вселяти, ніби в Україні — «фашисти». Саме після подій в Одесі багато жителів Донбасу під впливом російської пропаганди зробили свій вибір на користь підтримки сепаратистів. Трагедія в Одесі сталася 2 травня 2014 року, а вже 11 травня в Донецьку та Луганську відбулися «референдуми», учасники яких на емоційній хвилі, накручені тією ж російською пропагандою, зі страху перед «фашистами» проголосували за «незалежність». Саме загибель беркутівців у Києві та антимайдановцев в Одесі є для багатьох земляків вирішальними точками неповернення.

Тільки судовий вирок міг хоча б трохи похитнути ці переконання земляків — знову ж таки, навіяні російською пропагандою. Тепер, з великою ймовірністю, повномасштабного вироку ніколи не буде. Україна віддала Росії ті карти, які тільки і могли б побити російські краплені «козирі». Власне, не виключено, що саме беркутівців і одеських підозрюваних Путін хотів отримати в своє розпорядження так само індивідуально, як Цемаха три місяці тому. Як людей, які могли засвідчити, що в основу російської агресії проти України була покладена нахабна брехня. І, отже, що ніякого «громадянського конфлікту» немає і в помині. Що жителів Донбасу залякали вигадками, і зробила це Росія.

Тут саме час поставити питання руба до президента. Не пригадати, щоб він коли-небудь чітко і недвозначно сказав, як він сам ставиться до Революції гідності. Вважає її поворотним пунктом розвитку України або немає, вважає її позитивною або негативною сторінкою історії. Революцією, а не «антиконституційним переворотом». Невідомо. Відомо лише, що і він сам, і представники його найближчого оточення допускали репліки про «проплаченисти» вже нинішніх протестів. Відома його ненависть до постмайданної влади, часто вона виглядає ірраціональною і погано вмотивованою.

Він не згадує про Майдані, щоб не роз’єднувати суспільство — адже часто говорить про необхідність їх об’єднання? Тоді це — поганий спосіб: будь-який психолог скаже вам, що замовчувати проблему означає тягнути і тягнути її з собою в майбутнє. Якщо про проблеми не згадувати, вона від цього не тільки не зникне, але і буде ставати наболілої. Радянський досвід, коли замовчування проблем не врятувало, повинен навчити раз і назавжди.

«Об’єднати суспільство» — це взагалі ілюзія. Будь-яке суспільство є розділеним щодо важливих проблем: подивіться на американців щодо Трампа, подивіться на британців у відношенні до Брекситу, подивіться на французів у відношенні до «жовтих жилетах». Це тільки тоталітарні суспільства строєм крокують — ось тільки і це виявляється однією лише видимістю. Це і є відмінність між демократичної і недемократичної владою: демократична влада промовляє проблеми, тоді як недемократична намагається їх замовчувати.

«Об’єднати суспільство», — каже Зеленський. Як, навколо чого його об’єднати? За даними соціологічних досліджень, більшість українців (тобто одні і ті ж люди) хочуть в НАТО і ЄС, але найкращим державним лідером вважають Лукашенко (тільки зовсім недавно його обігнала Меркель). Так що, навколо цих людей і об’єднувати націю? Навколо тих, хто споживає насамперед таблоидные ЗМІ? Леонід Кучма коли-то вже намагався — а закінчилося все темниками.

Завершується календарний рік, коли Володимир Зеленський прийшов на президентський пост. І оцінити цей рік, за великим рахунком, неможливо: ми не знаємо, чи відповідають використовувані ним засоби поставленої мети, тому що так і не знаємо самої його мети: він ніколи її не проголошував. Ми так і не знаємо, якою він бачить у своїй уяві Україну наприкінці його каденції і бачить її взагалі. «Багату і щасливу» — це не відповідь.

Ось звідси і недовіра значної частини суспільства. Тому навколо президентського «так» і «ні» не говорити» об’єднати країну неможливо.

Борис Бахтєєв, фото: Вчасно; опубліковано у виданні Детектор Медіа