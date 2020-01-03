Адвокат Порошенко спробував вручити повістки слідчим ДБР

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань 2 січня прийшов в Державне бюро розслідувань з повістки в суд, щоб вручити їх слідчим відомства. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Правозахисник стверджує, що бюро перетворилося на інструмент

для політичних переслідувань. Також, за його словами, жодна з повісток на

допит, що відомство відправляло Порошенко, не була доставлена у

відповідно до законодавства України.

«Думаю, в ГБР просто не знають, що робити з повістками в

суд. Про діяльність Держбюро розслідувань ми дізнаємося за чутками, з

Telegram-каналів. А за законом, згідно з цивільно-процесуальним

законодавством порядку повинні вручатися. Я спробую показати слідчим

ДБР, що таке порядок, що з нею треба робити. Щоб особа, яку викликають до

суд, розуміло, куди і коли він повинен з’явитися», — заявив Головань.

Він підкреслив, що якщо йому не вдасться вручити повістки

слідчим ДБР, він подасть клопотання про їх примусової доставки в суд.

Зазначеними повістками слідчих викликають в суд 14 січня,

де планується допитати їх за фактом витоку закритої інформації про

розслідуваннях ДБР.

«Короткий результат такий: з чотирьох слідчих троє

опинилися у відпустці, а один, як мені передали в канцелярії співробітниці, не

побажали представитися, пан Роженко сказав, що він зайнятий, і виходити

отримувати повістку в Печерський суд у нього, я так зрозумів, то немає часу, то

не бажає, мені це важко зараз оцінити», — повідомив адвокат.

Головань уточнив, що 3 січня повторить спробу вручити

порядку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що оточення Порошенко регулярно сплачувало ЗМІ і блогерів для позитивного висвітлення своєї діяльності та дискредитації політичних опонентів.

А Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро почати

розслідування розкрадань оточенням Порошенко через підконтрольні фірми 34

млн гривень, які призначалися на потреби армії.