Адвокат Порошенко спробував вручити повістки слідчим ДБР

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань 2 січня прийшов в Державне бюро розслідувань з повістки в суд, щоб вручити їх слідчим відомства. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».
Правозахисник стверджує, що бюро перетворилося на інструмент
для політичних переслідувань. Також, за його словами, жодна з повісток на
допит, що відомство відправляло Порошенко, не була доставлена у
відповідно до законодавства України.
«Думаю, в ГБР просто не знають, що робити з повістками в
суд. Про діяльність Держбюро розслідувань ми дізнаємося за чутками, з
Telegram-каналів. А за законом, згідно з цивільно-процесуальним
законодавством порядку повинні вручатися. Я спробую показати слідчим
ДБР, що таке порядок, що з нею треба робити. Щоб особа, яку викликають до
суд, розуміло, куди і коли він повинен з’явитися», — заявив Головань.
Він підкреслив, що якщо йому не вдасться вручити повістки
слідчим ДБР, він подасть клопотання про їх примусової доставки в суд.
Зазначеними повістками слідчих викликають в суд 14 січня,
де планується допитати їх за фактом витоку закритої інформації про
розслідуваннях ДБР.
«Короткий результат такий: з чотирьох слідчих троє
опинилися у відпустці, а один, як мені передали в канцелярії співробітниці, не
побажали представитися, пан Роженко сказав, що він зайнятий, і виходити
отримувати повістку в Печерський суд у нього, я так зрозумів, то немає часу, то
не бажає, мені це важко зараз оцінити», — повідомив адвокат.
Головань уточнив, що 3 січня повторить спробу вручити
порядку.
Раніше SKELET-info повідомляв, що оточення Порошенко регулярно сплачувало ЗМІ і блогерів для позитивного висвітлення своєї діяльності та дискредитації політичних опонентів.
А Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро почати
розслідування розкрадань оточенням Порошенко через підконтрольні фірми 34
млн гривень, які призначалися на потреби армії.