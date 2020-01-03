На Чернігівщині чоловік ґвалтував неповнолітню доньку

У Чернігівській області поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні власної неповнолітньої дочки.

Про це FaceNews.ua повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, 2 січня із заявою в поліцію звернулися співробітники у справах дітей та повідомили, що житель Козелецького району неодноразово вступав у статеві стосунки зі своєю малолітньою дочкою проти її волі.

Неповнолітню оглянув лікар-гінеколог і підтвердив, що статеві стосунки мали місце бути. Поліція затримала батька потерпілої в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) — карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.