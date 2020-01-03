CNN: Минулий рік був успішним для президентів-негідників. Особливо, для Путіна

Минулий рік в глобальному ідейному протистоянні виявився успішним для президента Росії Володимира Путіна. Ще в червні Путін звернув на себе увагу, заявивши про смерть західного лібералізму.

Ці зауваження, здавалося, прозвучали як раз вчасно, щоб спровокувати дискусію напередодні саміту Великої двадцятки в японському місті Осака. Але словами справа не обмежилася: у подальші месяцѕ Путін продовжив задавати тон для авторитарного керівництва.

Взяти, приміром, путінську політику щодо маргіналізованою і піддається гонінням російської опозиції.

Влітку у столиці Росії пройшла хвиля акцій опозиції. Протягом якогось часу несанкціоновані збори та одиночні пікети, здавалося, набирали обертів. Російська влада навіть зняли пред’явлені відомому журналісту-розслідувачу звинувачення в кримінальному злочині після несподіваної підтримки широкої громадськості.

Проте репресії проти опозиції пішли, коли найбільш видатні її представники були затримані, а більше двох тисяч протестувальників — заарештовані. Російський уряд, здавалося, намагався не допустити, щоб протести досягли масштабів виступів в Гонконзі.

Росія також продемонструвала готовність здійснювати більший контроль над своїми громадянами в інтернеті.

У травні Путін підписав закон про нові заходи, спрямовані на створення так званого «суверенної інтернету», здатного працювати незалежно від глобальної мережі у всьому світі. Закон наказує всім російським інтернет-провайдерів встановлювати спеціальне обладнання для здійснення «глибокої фільтрації трафіку» (даний тип обробки даних може бути використаний для нагляду і цензурування інтернет-трафіку).

Російські влади не виробляли масштабних відключень інтернету у відповідь на протести — на відміну від іранського уряду, отрубившего провід глобальної мережі, щоб не дати можливості людям організуватися і спілкуватися під час прокотилися нещодавно по всій країні антиурядових виступів. Але під час літніх протестів у Москві влада, здається, дійсно скористалися вибірковими відключеннями в деяких місцях, щоб створити перешкоди в мережі і не дати можливості використання мобільних телефонів.

Не дивно таким чином, що Путін зайняв сторону президента Китаю Сі Цзіньпіна в конфронтації Китаю і США за рішення адміністрації Трампа про блокування будь-якої участі компанії «Хуавей» у створенні мереж 5G в Америці у зв’язку з занепокоєнням за шпигунства. На щорічному Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що заходи США могли призвести до «технологічної війні» з-за зароджуються цифрових технологій.

У Путіна і Сі були й інші підстави для зближення. Пекін викликає критику міжнародної громадськості у зв’язку з таборами в Сіньцзяні і реакцією на протести в Гонконзі, але від Москви не виходило жодного слова критики.

На міжнародній арені Путін знайшов спільну мову також і з деякими іншими авторитарними керівниками.

У вересні Путін приймав у себе президента Венесуели Ніколаса Мадуро, демонструючи таким чином підтримку свого латиноамериканського колеги. В наступному місяці він відвідав Саудівську Аравію в знак нафтового партнерства з давнім союзником Сполучених Штатів Америки. Жодних незручних питань про права людини в королівстві Путін не ставив.

Багато спостерігачі охарактеризували візит Путіна в Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати як апофеоз перемоги. Однак головним політичним тріумфом кремлівського лідера в цьому році стала Сирія.

У жовтні Путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у російському південному місті-курорті Сочі, щоб розробити меморандум про взаєморозуміння у питанні про майбутнє Сирії.

Ця угода у чому формалізувала відбувається на території близькосхідної держави. Президент Дональд Трамп уже відвернувся від курдських союзників Вашингтона в Сирії, віддавши наказ про негайне виведення американських військ з Сирії. У результаті цієї угоди основними геополітичними гравцями в Сирії стали два авторитарних лідера — Путін і Ердоган.

Путінська ставка на підтримку сирійського президента Башара Асада, як видається, виправдалася. У той час як в Сирії залишається невеликий контингент американських військ, режим Асада надійно залишається при владі, а російська військова присутність у країні стало набагато більше: російські сили займають навіть покинуту американську військову інфраструктуру.

Це, однак, не означає, що Путін завжди виходив переможцем у 2019 році. Російські військові зазнали ганебну невдачу в серпні після того, як в результаті смертельного вибуху на військовому полігоні, що викликало короткочасний стрибок радіації, загинули, щонайменше, п’ятеро людей.

Російський уряд жодного разу не підтверджувало випробувань якогось конкретного зброї, але більшість версій міжнародного співтовариства було пов’язано з коханим військовим проектом Путіна — ядерної крилатою ракетою під назвою «Буревісник» або «Скайфолл» (Skyfall).

Крім того, Путіну досі доводиться розбиратися з тліючим конфліктом на сході України, де проросійські сепаратисти все ще ведуть бої з українськими урядовими військами. Путін їздив у Париж на зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Франції та України, щоб обговорити заходи для закінчення війни, проте значного прориву в цих переговорах не сталося.

Але на відміну від української проблеми адміністрації Трампа, Путіну не потрібно турбуватися про імпічмент.

Це не означає, що у нього немає думки на цей рахунок: на щорічній прес-конференції в кінці грудня він, здавалося, луною повторив республіканцям, стверджуючи, що імпічмент будується на «надуманих причин», і висловлював сумнів, що Трамп буде відсторонений від посади.