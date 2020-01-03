Мракобісся як національна ідея

Російська влада навряд чи усвідомлює, що її політика веде до технологічного відставання країни.

У році, що минає цифрова цивілізація завойовувала все нові висоти. Одночасно з цим продовжував наростати технологічний розрив між демократіями, спрямованими в майбутнє, і автократією, чіпляються за минуле, і тому все глибше занурюваними в архаїку. Російські офіційні особи, як і раніше, на словах виступали за діджиталізацію. На ділі ж відбувалося зовсім інше.

Суверенізація здорового глузду

Не секрет, що цифровий світ побудований навколо Інтернету. Тому неможливо обмежувати мережеві свободи і разом з тим бути технологічно розвиненою країною. Приклад КНР в цьому сенсі зовсім не показовий. Адже Китай, як правило, не стільки творець технологій, скільки старанний ремісник, що копіює американські розробки. І крім того, в силу природних причин, це ще й повністю самодостатній ринок. Росія ж, не володіє достоїнствами Піднебесної, успішно переймає її недоліки і, головне, впевнено втрачає свої колишні переваги.

Ще чотири роки тому Freedom House перевів Росію в розряд країн з невільним Інтернетом. З тих пір ситуація тільки погіршувалася. І в 2019 році в справі придушення цифрових свобод Росія перевершила навіть Білорусію і Казахстан. Міркування політичної доцільності в черговий раз беруть верх над здоровим глуздом. При цьому перші особи держави, відповідальні за ці рішення, швидше за все, навіть не усвідомлюють всю згубність вжитих заходів. Втім, мотиви лежать на поверхні. Картина російської дійсності, рисуемая традиційними ЗМІ, вже не витримує випробування реальним життям. А стало бути, правлячий режим, слідуючи інстинкту самозбереження, змушений ще більше закручувати гайки.

Для досягнення цих цілей обрано цілком єзуїтська тактика, що поєднує в собі прямі репресії і обдурення суспільства. Закони про фейкових новинах, образу влади, фізосіб-иноагентах, «суверенній інтернеті» — перша складова цієї кремлівської діади.

Отримати уявлення про другий компонент дозволяють інтернет-ресурси, присвячені кібербезпеки. Аналітики Передового центру НАТО з питань стратегічних комунікацій стверджують буквально наступне: «Російські сервіси домінують на ринку маніпуляцій в соцмережах. Фактично всі головне програмне забезпечення для маніпуляцій та інфраструктура операторів, яку ми виявили, має російське походження». В сутності, фейки і тролінг стали повсякденною нормою, а мракобісся перетворилася в національну ідею.

Чи треба говорити, що погляди і методи кремлівських обскурантів в корені суперечать глобальним тенденціям розвитку Інтернету. І, що сумно, головної з них — загальне прагнення до більшої доступності веб-контенту. В кінці листопада творець Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі опублікував маніфест Contract for the Web, звернений до держав, компаніям і громадянам. Документ містить дев’ять гуманістичних принципів, здійснення яких зробить Мережу більш відкритою і, отже, менш небезпечною. Вельми показово, що в підготовці цього відозви брали участь не тільки мережеві активісти та правозахисники, але і уряди Німеччини і Франції, а також Google і Microsoft.

Віртуальний світ чистогана, замішаний на деспотизмі

Між тим, поки що в інтернет-просторі господарюють корпорації та авторитарні режими, користувачі не можуть почувати себе в безпеці. Як відомо, в основі сучасної Мережі лежить бізнес-модель, що приносить стабільний надприбуток. Техногиганты, такі як Google і Facebook, дозволяють людям безкоштовно використовувати їх веб-сервіси. Натомість вони отримують доступ до персональних даних, заробляючи на таргетованої реклами колосальні гроші.

Автократи, зрозуміло, теж прагнуть контролювати мережеву активність своїх громадян, видаючи дискримінаційні та репресивні закони. При цьому ні компанії, ні деспоти не в змозі забезпечити недоторканність приватного життя. Хакери та інсайдери раз за разом обходять будь-який захист.

Витоку персональних відомостей продовжують відбуватися по всьому світу. У грудні були скомпрометовані відразу 267 млн акаунтів Facebook. Місяцем раніше американські експерти з кібербезпеки Боб Дьяченко та Вінні Тройя виявили в Мережі доступну базу даних, що містить інформацію про 1,2 млрд облікових записів Facebook, Twitter, LinkedIn і GitHub. І ось тут Росія не вибивалася із загального тренда. Особливо врожайними видалися жовтень і листопад, коли особисту інформацію своїх клієнтів не вберегли Ощадбанк, «Білайн», «Альфа-банк» і ВТБ.

Російські органи влади, як водиться, досить своєрідно відреагували на ці інциденти. Центробанк вирішив, що в більшості витоків винні не кредитні організації, а споживачі фінансових послуг. Роскомнагляд запропонував карати не тільки продавців персональних даних, але і їх покупців. Дивує лише те, що промовчали всілякі депутати. Адже могли і вигадати закон проти ЗМІ, які повідомляють про такого роду події.

Принципово інша практика склалася в Європі і США. Нещодавно антимонопольні регулятори ЄС почали чергове розслідування щодо Google. Чиновники мають намір з’ясувати, як ця компанія монетизує дані користувача. Тут доречно зауважити, що попередні зіткнення з євробюрократією обійшлися техногиганту більш ніж в 8 млрд євро. Порівняльні фінансові втрати поніс і Facebook. Цього літа Федеральна торгова комісія оштрафувала найбільшу в світі соцмережа на 5 млрд доларів. Причина все та ж — вільне поводження з персональними даними.

Громадянська криптооборона

У ситуації, що склалася інтернет-користувачам залишається розраховувати на самих себе. І сьогодні є тільки один вихід — застосовувати наскрізне шифрування, що дозволяє безпечно обмінюватися інформацією. У жовтні The Guardian опублікувала програмну статтю Едварда Сноудена, озаглавлену «Без шифрування ми втратимо всю конфіденційність. Це наше нове поле битви». Приводом для її написання стала відома проблема урядових бекдорів, простіше кажучи, «чорних ходів», що дозволяють спецслужбам отримувати безперешкодний доступ до чужої зашифрованою листуванні.

Уряди різних країн виявляють наполегливу цікавість до приватного життя громадян. Така увага часто камуфлюється під боротьбу з тероризмом і злочинністю. Справедливості заради слід зауважити, що в демократичних державах не існує єдиного ставлення до наскрізного шифруванню. Їх владі доводиться рахуватися з позицією суспільства і IT-компаній, які впевнені, що шифрування або є, або його немає. Тому ніяких винятків ні для кого бути не повинно.

Інша справа — авторитарні режими. У КНР деякий час тому був прийнятий закон про шифрування, надав урядовим органам контроль над криптографічними стандартами. По цьому ж шляху пішли і в Росії, віддавши цю делікатну область на відкуп ФСБ. Заклопотаність китайських і російських функціонерів зрозуміла, адже будь-які спецслужби безсилі проти сучасної криптографії. А значить, влада не будуть знати, що про них насправді думають громадяни. До того ж постраждає ще й горезвісний престиж держави, під яким в недемократичних країнах зазвичай розуміється реноме володарюючого автократа.

Вражаюча стійкість криптоалгоритмов аж ніяк не міф, придуманий апологетами приватності. Ця історія бере свій початок у 1991 році, коли Філіп Ціммерманн створив PGP (Pretty Good Privacy) — шифрувальне програмне забезпечення. Подальша доля додатки була непростою, але мова зараз не про це. А про вільну криптографічного програмі GnuPG, в якій ідеї Циммермана отримали своє найвище втілення.

Розробники GnuPG наводять переконливі аргументи на користь її надійності: «Згідно законам фізики, при обчисленні потрібно виділити певну кількість тепла. Це наслідок другого початку термодинаміки, що, за нашими уявленнями, ніколи не порушується. Далі, закони фізики вимагають, щоб на обчислення було витрачено певний час. Це наслідок принципу невизначеності Гейзенберга, який, за нашими уявленнями, ніколи не порушується. Користуючись принципом Ландауера і межею Марголуса-Левітіна, можна досить точно визначити, скільки тепла виділив би комп’ютер, що виконує повний перебір 128-бітного шифру. Виходять дикі цифри: цього тепла достатньо, щоб закип’ятити океани і перетворити планету на випалену димлячу пустелю. Це не означає, що зламати GnuPG неможливо. Це тільки означає, що жоден з шифрів у GnuPG не може бути зламаний повним перебором».

Останнє речення вимагає пояснення. Повним перебором, або брутфорсом, називається метод злому облікових записів за допомогою підбору логіна і пароля. Але з вищенаведених причин у багатьох випадках він марний. Зазвичай госхакеры використовують шпигунські програми, що дозволяють викрасти паролі та ключі шифрування. У виняткових випадках атакуючі використовують системні та програмні уразливості.

Цей спосіб не тільки дуже складний у виконанні, але і вимагає чималих фінансових витрат. Таким чином, умисні бекдори були і залишаються оптимальним рішенням для організації масової стеження. Ось чому це технічне рішення знаходить стільки прихильників у всіх без винятку урядах світу.

Самоутешительная самоізоляція

По всій імовірності, у Росії не залишилося жодної сфери життя, не порушеної технологічним регресом. З листопада діє закон про «суверенну інтернеті», на який держава і суспільство мають діаметрально протилежні погляди. Є справедливі побоювання, що декларована урядом стійкість Рунета аж ніяк не єдина, а можливо, і зовсім не головна мета цих нововведень. У всякому разі, демократичні країни не практикують такий оригінальний спосіб боротьби з зовнішніми кіберзагрозами. І вже зовсім малобоснованными виглядають припущення про те, що якісь сили можуть відключити Росію від Глобальної мережі. Досі не було жодного подібного випадку.

Разом з тим зворотних прикладів більш ніж достатньо. Минулого місяця влада Ірану практично повністю відключили Інтернет в країні, щоб погасити масові протести. Ходили чутки, що в Росії аналогічний метод використовувався під час неузгоджених мітингів. Крім того, не за горами вибори до Держдуми, які пройдуть на тлі зростаючого невдоволення правлячою верхівкою. Все це не сприяє довірі суспільства до політики самоізоляції, наполегливо проводиться урядом.

Своєрідність світогляду російського правлячого класу і зовсім заслуговує окремого розгляду. У 2019 році весь світ говорив про штучний інтелект (ШІ). Не залишився осторонь і Володимир Путін, який стверджував, що потенційний монополіст у цій сфері «стане володарем світу». Природно, через час, з’явилася Національна стратегія розвитку штучного інтелекту на період до 2030 року. На створення вітчизняного ІІ було виділено без малого 392 млрд рублів — помітно більше, ніж на інші цифрові проекти. І тільки після всього цього Путін занепокоївся етичними аспектами взаємодії людини і штучного інтелекту. В нашому випадку, як зазвичай, а Ісак породив Аврама.

У США, які є світовим лідером в області штучного інтелекту, безумовно, розуміють роль інвестицій в наукових розробках. До речі, Сполучені Штати щорічно вкладають у розвиток ІЇ близько 12 млрд доларів, майже в два рази перевершуючи за цим показником Китай. Здавалося б, можна спочивати на лаврах. Між тим в першу чергу саме американські вчені прагнуть відповісти на основні етичні питання: ІІ — це особа або алгоритм, чи є у нього права?

Втім, роздумувати про це тепер доведеться і російським фахівцям. Оскільки штучний інтелект, як і демократія, не може бути суверенною.