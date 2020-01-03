«Миротворця» Зеленського дуже швидко зненавидить вся країна: сильніше Порошенко і Ющенко

Українці ментально не люблять хитрозадых «миротворців». Тих, хто не має власної позиції, і розповідає нам: мовляв, всі ми однакова біомаса.

Коломойський та Пінчук, звичайно, розумні товариші. І знали, як можна було, за домовленістю з Порошенком, придумати проект «Зелений наступник» і «впарити» українського протестного електорату Зеленського на виборах.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Однак вони не врахували головне: подальше позиціонування Зеленського, як «миротворця», призведе до того, що його дуже швидко буде ненавидіти вся країна. Причому сильніше, ніж того ж Ющенка чи Порошенко.

Чому? Українці ментально не люблять хитрозадых «миротворців». Тих, хто не має власної позиції, і розповідає нам: мовляв, всі ми однакова біомаса.

Власне, схоже, господарі Зеленського починають розуміти, що рейтинг президента буде падати з катастрофічною швидкістю. Тому треба якомога швидше протягнути всі ті зобов’язання, які олігархи брали перед Москвою. Від газового контракту до виконання Мінських угод. Плюс — треба швидко продати землю, щоб самим олігархам поживитися.

Правда, з іншого боку, українці все одно ніколи не виходять протестувати, якщо за цими протестами не стоять олігархи. Тому говорити про те, що суспільство буде вимагати відставки Зеленського або перевиборів у Раду — навряд чи варто.

А Зеленському все одно, що про нього думають, адже комік просто за гроші грає роль президента. І залишатися в політиці не має наміру…

До речі, а ви знали, що всі ці «темники» із серії «З Росією треба домовлятися» для Зеленського та «Слуги народу» пишуть ті, хто у Коломойського робили «націоналістичний» проект «Укроп» ?

І це прекрасно)))))

А тим часом в МВС Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18 повідомили: за 2019 рік майже 200 тис жителів ЛДНР отримали російські паспорти.

А знаєте, що це означає на практиці?

Зеленський, виконавши політичну частину Мінських угод, поверне в Україну мінімум 200 тис офіційних росіян. І, якщо раптом що, Росія завжди готова офіційно (а не шифруємо під шахтарів) ввести війська для захисту своїх громадян.

У Мінських угодах, до речі, ніде не говорилося про те, що Росія буде «невизнаним республікам» видавати свої паспорти.

Втім, Зеленському все одно. У нього завдання від Кремля: переламати українців «через коліно» і виконати Мінські угоди.