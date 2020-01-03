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У центрі Санкт-Петербурга з даху будинку впав палаючий чоловік

03.01.2020

У центрі Санкт-Петербурга розбився горів чоловік, який випав з третього поверху.

Як передає «», НП сталася на вулиці Боровій, 29. Очевидці помітили дим на даху покинутого будинку і викликали пожежників. Виявилося, що не горіла покрівля, а людина.

Незабаром чоловік впав з даху, приземлившись на жінку 1967 року народження, яка йшла тротуаром. Вона відбулася гематомою на нозі.

Особу загиблого поки не встановлена. Імовірно, він був бездомним, на вигляд йому близько 40-50 років.

 

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