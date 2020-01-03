Зеленський стрімко летить у прірву — політолог

Зеленський сам дає приводи для гострої критики у свою адресу. Причому, дає всім — не лише «порохоботам»…

Так. Поки у нас начебто є щось нормальне. І цілком собі людський образ президента, а не традиційна нафталінова карикатурність VIP-брехунів. І хороші добрі слова про складне. І правильні візуальні технології. І залучення найширшого уваги, в тому числі до нагальних проблем, які ми завжди до цього сором’язливо обходили. І навіть така рідкісна в наших мародерське краях душевність.

Таку думку сьогодні виклав у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

І все це дуже навіть відмінно працювало б в якій-небудь Чехії. Або Австрії). Але тільки, на жаль, не у нас.

Тому що все ще у куо/кого немає головного. Немає реальної сили, щоб ударити по задравшему всіх жлобью. Немає ключових доказів своєї правоти і права… встановлювати тут нові правила гри. Немає бажання і волі нанести, нарешті, професійний юридичний удар по тих, хто розмовляє образливо, загрозливо, брехливо.

Я навіть не про ідеології кажу. І не про політичні конфлікти. І не про специфічну «боротьбу за владу» або реванш вчорашніх…

Але тільки про добірних людських мерзотників, армія яких повниться кожен день все новими екземплярами. Про тих, хто вже цілком відкрито, відверто, самозабутньо і нескінченно ображає… Зеленського. І навіть його батька. Смачно так, особливо витончено.

І нічого у відповідь. Дивно, адже з грубого вуличного дитинства зрозуміло, що ображають тата чи маму, зобов’язані залишитися без зубів)…

І ось це і є сама справжня дорога в прірву.

Тому що спочатку були поодинокі мережеві аноніми з витонченими фантазіями. У відповідь — тиша.

Потім з’явилися відморожені «псевдо/патріоти», явно вже не таившие свої імена. Швидше, бравировавшие ними. Теж тиша.

А потім вже й зовсім почалося справжнє розвага — «хто образливіше і витонченішими образить президента»?) Хто придумає йому найганебніше поганяло? Хто зуміє найбільш жорстко проклясти Зеленського?

І ось вже перед «вільним мікрофоном» соц/мереж зібрався фрік-оркестр нероб з гнилими ротами). І понеслася. Якісь опудала типу Бірюкова або Пояркова ізгаляются у погрозах. Тиша.

Підключаються такі оскорблянцы — екси Омелян і В’ятрович. Теж тиша.

Настільки зворушлива, що з кущів виходить навіть щурячий і боягузливий Вакарчук і теж починає ображати. Стихотворно)…

Не/не. Це вже навіть не просто образи і не просто спроби поржать. І навіть не специфічний наш «суспільний діалог».

Швидше, це найчистіше таке знущання. Публічне приниження. Обтирання брудних ніг про чужу гідність. Своєрідна віртуальна петушатня)…

До чого це в результаті призведе? Ну, передбачувано ж. Таке відверте не/покарання зла обов’язково провокує подальшу экзальтацию і ескалацію. Ескалацію ненависті.

І рано чи пізно вся ця вакханалія публічного приниження «вб’є» технології і гарні картинки. Суспільство перестане реагувати на сказане президентом і просто мовчки буде дивитися на те, як людину ставлять на коліна віртуально. Поки не розчавлять).

Тому що «непокаране завжди породжує свавілля»…

З одного боку, Михайло Подоляк висловлює правильне думка — що команда Зеленського давно мала «розібратися» з Порошенком і його «порохоботами». Тому що вже кому, але не їм проявити свої черноротством, а особисто Петру Олексійовичу давно вже пора сидіти не у парламенті, а на нарах.

Але з іншого боку, Зеленський сам дає приводи для гострої критики у свою адресу. Причому, дає всім — не лише «порохоботам». Особливо нинішній президент «відзначився» перед Новим роком — привітанням Путіна та обігом у відвертому «ватяний» стилі до українського народу 31 грудня…

Хоча дуже багато провалів, особливо в кадрової політики, Зеленський здійснив ще до того: