Президентство Зеленського може закінчитися швидко і драматично — експерт

Проблемним моментом діяльності Володимира Зеленського, насамперед, є його кадрова політика.

Поки що саме на високому персональному рейтингу Зеленського (а рейтинг у нього зберігається на рівні вище 40%) утримуються на плаву любителі кататися на самокаті по Кабміну і сидіти на столах. Тобто поки що вся ця строката палітра тих, кого «зелена хвиля» внесла у владні кабінети, утримується у влади не завдяки своїм досягненням, а завдяки рейтингу Зеленського. Проте всі вони стали проблемою для самого президента, адже саме прорахунки в кадровій політиці, як камінь, тягнуть рейтинг Зеленського вниз.

Такі оцінки висловив у сьогоднішній статті для «Главреда» політолог, директор аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

І, хоча в суспільстві зберігається досить високий рівень підтримки персонально Зеленського, виборець вже чітко бачить наявність кадрової проблеми.

Як відзначає експерт, головними викликами, які будуть стояти перед Зеленським у 2020 році, перш за все, ті, з якими він зіткнеться в процесі врегулювання ситуації на Донбасі. Оскільки певні його рішення можуть спровокувати потужні протестні виступи прихильників «війни до переможного кінця».

Другий виклик – земельна реформа і запуск ринку землі. Вже зовсім скоро ми побачимо спробу Юлії Тимошенко розгорнути «земельний майдан».

Це стане ще однією проблемою для Зеленського, тому що питання землі в Україні завжди був чинником великих соціальних і політичних потрясінь.

Третій виклик – проблема державного боргу України. Адже та піраміда ОВДП, яка ось-ось може впасти, здатна поховати як рейтинг Зеленського, так і економіку країни.

З цим однозначно щось потрібно робити. Можливо – проявити політичну волю і розслідувати дії Януковича та Порошенко, які нагромождали цю піраміду і двічі грабували українців, коли виводили гроші з бюджету «відмивали» їх через різні фонди, а потім ці гроші надавалися в борг нашій країні.

Подивіться, зараз практично 40% бюджету іде на обслуговування державного боргу, і 2020 рік є піковим по виплатах.

Якщо піраміда ОВДП і далі буде нагромождаться, то рано чи пізно вона впаде. Оскільки, коли ми платимо 6-8% у валюті за ОВДП, а економіка при цьому зростає максимум на 3-4%, зрозуміло, що рано чи пізно ми прийдемо до того, що все це звалиться.

Те, як надалі складеться президентство Зеленського, буде залежати від того, як він поведе себе по відношенню до тих проблем, які стоять перед Україною. На розмовах з серії «за все хороше і проти всього поганого», звичайно, можна якийсь час підтримувати свій рейтинг, причому досить тривалий час, але рано чи пізно доведеться платити за рахунками, і суспільство вимагатиме результатів. А якщо результатів не буде, тоді у Зеленського справи будуть кепські.

У будь-якому випадку, Зеленський чи повторить долю кого-небудь з колишніх українських президентів – у нього свій шлях. В Ростов, як Янукович, він точно не втече.

Може він піти у політичне небуття, як Ющенко? Ви знаєте, якщо б Україна була країною із стабільною економікою і нормально працюють інститутами держави, і Віктор Андрійович цілком був би заліковим президентом. Однак він виявився неспроможним справитися з тими викликами, які перед ним стояли, зокрема, з деолигархизацией. І, замість того щоб вирішувати завдання, він просто намагався їх заговорювати.

Але ігнорування проблем зовсім не означає їх вирішення. Подивимося, як вирішувати завдання буде Зеленський.

Справедливості заради треба сказати, що політолог помиляється щодо головних винуватців піраміди ОВДП. В широкомасштабних розмірах вона — піраміда ОВДП — була споруджена і продовжує нарощуватися саме у часи вже президентства Зеленського:

Відповідно, за обвалення цієї піраміди доведеться відповідати Зеленському, а не «папередникам», а також не Смолія та Маркарової, яких Зеленський з незрозумілих причин залишив на своїх постах (голів НБУ та Мінфіну) і руками яких будувалася піраміда ОВДП…

Також Золотарьов чомусь зовсім обійшов увагою обурливе передноворічне поведінка Зеленського — його привітання Путіна і «ватяну» обіг 31 грудня:

Ці моменти, м’яко кажучи, теж аж ніяк не додають міцності президентського крісла під Зеленським…