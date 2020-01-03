Як росіяни пробираються в Грузію

Незважаючи на заборону на авіасполучення між Росією і Грузією, росіяни масово, іноді фактично стежками, пробираються у Грузію. За десять місяців 2019 року кількість туристів з Росії в Грузію склало понад 1,3 мільйона осіб, що на 6% більше порівняно з показниками 2018 року.

Найпопулярніші види подорожей:

1) Літаком з Москви до Вірменії, цей же літак потім летить у Тбілісі (12k руб).

2) Літаком до Владикавказа (3000 руб.) і далі маршруткою до Тбілісі (800 крб).

3) У Калінінград (5k руб), потім автобусом до Гданська (700 руб), потім літаком до Кутаїсі (25-30 євро).

4) Є ще зовсім екстремальні маршрути: літаком через Україну, Катар, Баку та Мінськ.

Туристи з Росії все одно їдуть в Грузію, але замість вітчизняних авіакомпаній російські влади дали заробити іноземним авіаперевізникам. З урахуванням того, що основний авіаперевізник з Росії в Грузію був «Аерофлот», який на половину належить Росмайну, то хто кого покарав, мабуть, зрозуміло.