Курьез дня: кот умудрился сломать игрушку из 2400 деталей

Рыжий “шкодник” испортил хозяину недельную работу

В сеть попали курьезные снимки рыжего кота, который совершил “страшное преступление”.

Известно, что домашние животные часто портят хозяйские вещи – то мебель обдерут, то в тапки нагадят, то обои со стен сдерут или свалят новогоднюю елку, украшенную стеклянными цветными шариками. Часто сами хозяева выкладывают “печальные достижения” домашних питомцев, которые облетают сеть за секунды. Ведь все же понимают, что животные делают это не специально, чтобы насолить хозяину, а по незнанию “человеческих законов жизни”.

В этот раз сеть просто взорвал рыжий кот, который не просто ипортил хозяину ковер, а уничтожил результат работы, на которую хозяин потратил целую неделю времени.

Сообщается, что рыжий питомец находился вместе со своим хозяином – сотрудником магазина игрушек – который выполнял необычный заказ клиента. Мужчине было поручено собрать огромный конструктор в форме персонала японской манги. Для этой работы требовалось сложить по инструкции 2 400 маленьких деталей, что и было успешно проделано хозяином кота.

Однако домашний любимец видимо счел работу незавершенной или некачественной и сломал всю конструкцию.

Сотрудник магазина опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook гневный пост, в котором продемонстрировал остатки персонажа и лежащего рядышком кота. Подписал же публикацию хозяин словами о том, что животное будет убито.

Однако вскоре пользователи сети выдохнули, ведь хозяин кота опубликовал новое фото с питомцем, в котором выразил надежду на то, что заказчик его поймет.