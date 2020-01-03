Леонардо ДиКаприо попал под критику из-за лишнего веса

Голливудский красавчик попал под критику поклонников из-за лишнего веса

Всемирно известный актер Леонардо ди Каприо опозорился заплывшей фигурой на пляже

На днях новые фото звезды «Титаника» и «Острова проклятых» нещадно раскритиковали в сети. Так, поклонницы отметили, что Лео, который позирует на снимках папарацци в одних лишь плавках, видимо, совсем забросил спорт и выглядит неухоженным, сообщает Politeka.net.

В соцсетях на фанстраницах актера были опубликованы фото с отдыха ди Каприо, где он не позировал и не втягивал живот. На них можно заметить лишний вес голливудского секс-символа.

В комментариях под фото можно найти много критики его настоящего внешнего вида:

«Лео нужно заняться фитнесом», «Лео не идет старость», «Какая отвратительная фигура…», «Он выглядит забавно», – пишут в сети.

Напомним, что в СМИ разлетается новость о том, что молодая девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне – беременна. Об этом сообщили ряд американских СМИ.

Также, поговаривают, что голливудский сердцеед 43-летний Леонардо Ди Каприо готовится после восьмимесячного романа готовится к помолвке с 21-летней моделью Камиллой Мороне.

А причиной такого решения, возможно, может стать беременность модели. Так, фанаты заподозрили, что Камилла находится в положении после одной из ее последних публикаций в соцсетях. Поводом наряд девушки и подозрительный ракурс – слишком свободного кроя было платье.

Сама модель эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

Как известно, взяв в жены Камиллу, Леонардо в определенной степени породнится с Аль Капоне, ведь тот уже несколько лет встречается с мамой Камиллы, Лусилой.