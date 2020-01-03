Портнов закликав Вакарчука оприлюднити суми сплачених податків від концертів і корпоративів

Юрист Андрій Портнов закликав народного депутата і музиканта Святослава Вакарчука оприлюднити суми сплачених податків від концертів і корпоративів. Відповідний пост Портнов написавши у своєму телеграм-каналі.

«Прочитавши моралізаторський вірш Вакарчука. Моя пропозиція проста. «Моральний авторитет» повинен публічно показати кількість сплачених за десять років податків і проведених ним концертів і корпоративів, включаючи Росію, Білорусь і Монако, де він в період загибелі українців на Донбасі в 2015-му підспівував для російських горілчаніх олігархів. І ми всі разом порахуємо, скільки формально вартий один його концерт і порівняємо з ринковою ціною. Якщо отримаємо суми, в які не повіримо, це може означати, що фігурант не плативши податки і завдав прямий фінансовий збиток Україні і української армії», — заявив Портнов.

За його словами, якимось іншим співаком він би так не цікавився, «а цього віршотворця потрібно обов’язково вивчити, щоб менше пафосу випромінював».

Також Портнов опублікував інформацію про власні доходи.

«У грудні мій персональний дохід від юридичної діяльності, з якого в український бюджет перераховано податки, склав 2,96 млн гривень. У листопаді — 1,65 млн гривень. У жовтні — 2,6 млн. Частина цих коштів витрачена на створення і запуск юридичної офісу, який з грудня надає людям безкоштовну правову допомогу в Станиці Луганській. Сподіваюся, в лютому в районі лінії розмежування ми відкриємо ще один такий центр», — написавши юрист.

Нагадаємо, після новорічного привітання президента Володимира Зеленського, який закликав до об’єднання країни, Вакарчук написавши вірш, в якому розкритикував посил Зеленського. Так Вакарчук приєднався до флешмобу «Мені не все одно», який з’єднання явився у відповідь на звернення Зеленського.

Напередодні Нового року Вакарчук виступав у Мінську на корпоративі IT-компанії. Telegram-канал «Новина» стверджує, що за виступ компанія Wargaming, яка відома грою World of Tanks, заплатила Вакарчуку 100 тис. євро.