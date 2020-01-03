У Мінекономіки оприлюднили зарплату Милованова та його заступників

У листопаді 2019 року зарплата міністра економіки Тимофія Мілованова з урахуванням премій в 381,7% від посадового окладу, після сплати обов’язкових платежів, склала 64,3 тисячі гривень. Про це повідомили в Мінекономіки, пише НР.

Зазначається, що у вересні Мілованову нарахували премію в розмірі 345% від посадового окладу, у жовтні — 587,5%, у листопаді — 381,7%, в грудні — 373,75%.

Зарплата Мілованова у вересні-листопаді склала 91,1 тисяч гривень (після сплати податків).

Дані за листопад свідчать, що всі заступники міністра отримали більше, ніж міністр. Зокрема, зарплата заступника міністра — торгового представника України Тараса Качки склала 157,3 тисяч гривень.