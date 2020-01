В Іраку люди вийшли на вулиці і святкують ліквідацію іранського генерала Сулеймані

Державний секретар США Майк Помпео опублікував на своїй сторінці в Twitter відео, на якому показана натовп людей, що біжать з криками і свистом під прапорами Іраку.

Celebrations in Iraq at the targeted killing of a terrorist leader and the bold actions of @realDonaldTrump

America is back as the Leader of the Free World #iraq pic.twitter.com/28Dd519Ehv

— Katie Hopkins (@KTHopkins) January 3, 2020

За словами держсекретаря, зафіксовані на відео люди радіють повідомленням про ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

За словами фотографа AFP, іракці, які протягом декількох місяців виступали проти уряду, яке вони вважають зобов’язаним Ірану, почали співати й танцювати в п’ятницю після удару США, в результаті якого загинув головний іранський командир.

Між тим офіційні особи Ірану не розділяють такої думки і обіцяє жорстоко помститися США за скоєне. Відповідну заяву зробили президент Іраку і глава оборонного відомства.

Як повідомлялося раніше, вночі 3 січня в Багдаді за наказом президента США Дональда Трампа був ліквідований генерал і голова одного з спецпідрозділів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані. Також інші загинули 7 осіб.