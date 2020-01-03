Нові обличчя. Заступник Міністра цифрової трансформації придбав “гелік” за три мільйона

Заступник Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков придбав елітне авто за понад три мільйони гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін в декларації чиновника.

27 грудня вже минулого року Борняков задекларував придбання автомобіля MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC 2019 року випуску. Новеньке елітне авто придбано в автосалоні за 3 мільйони 59 тисяч 946 гривень. У декларації кандидата на посаду, поданій наприкінці вересня, зазначено, що Борняков вже має один “гелік – авто MERCEDES-BENZ GL 350 4 MATIC 2014 року випуску (вартість у документи не вказано, – ред.). А ще – елітне авто DUCATI DIAVEL CARBON ABS 2018 року випуску за майже мільйон. У заступника міністра також чимало нерухомості. У повній власності чиновник має десять (!) земельних ділянок в окупованому РФ Севастополі однакової площі (цікаво, що всі ділянки набуті у право власності на один і той самий день – 29 січня 2014 року, за місяць до анексії Криму Росією, – ред.). Борняков володіє квартирою та машиномісцем в Одесі. У декларації зазначено також наручний годинник ULYSSE NARDIN.

Борняков володіє корпоративними правами п’яти підприємств, його дружина – ще чотирьох. Загальна вартість акцій у грошовому вираженні – понад десять мільйонів гривень. Чиновник є бенефіціарним власником двох компаній. При цьому доходи за 2018 рік склали лише 169 568 грн. зарплати в представництві іноземної компанії “ВЕРТАМЕДІА Їв.Їв.Сі” та 520 грн. процентів від вкладу в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”.

Чиновник з дружиною мають чималі грошові активи. Кошти, позичені третім особам – 78 500 доларів США, 7 837 839 грн., 7 048 115 грн., 240 000 грн. та 9 650 000 грн. Готівкою подружжя тримає 200 тисяч доларів США. 9 жовтня Кабмін призначив одеського IT-бізнесмена, підприємця та колишнього депутата міськради Олександра Борнякова заступником Міністра цифрової трансформації. З ним в Одесі пов’язана ціла історія проєктів Smart city. Також, будучи депутатом у 2015-2017 роках, він зайнявся такими проєктами, як карта МАФів та орендованих об’єктів. На жаль, міська влада не хотіла продовжувати її наповнення, і вона частково втратила актуальність.

Він також посприяв створенню краудфандингової платформи “Моє місто” і ставши автором сайту електронних петицій “Соціально активний громадянин”. У 2017 році Олександр Борняков склав депутатські повноваження, щоб присвятити весь час навчання в Університеті Колумбія в Нью-Йорку.