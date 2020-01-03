Боровся проти продаж “паленого” алкоголю: на Тернопільщині ветерану розтрощили голову молотком

“Жах! Нелюди!”. Нещодавно на Тернопільщині жорстоко побили АТОвця. Про це розказала його донька на сторінці у “Фейсбуці”.

Лана Макаренко наголосила, що її батько бореться проти нелегального продаж алкоголю в селі Швейків, що в Монастирському районі. Інформується, що нібито власник незаконної торгівлі Микола Коржановський вдарив АТОвця молотком по голові, щоб помститися.

“Дивіться, як побивши мого батька, воїна АТО місцевий ділок Коржановський Микола. Молотком по голові!!! Тато бореться проти несанкціонованої торгівлі алкоголем в магазині, власником якого є Коржановський. Всю молодь нашого села споює паленим алкоголем, тепер накинувся на батька”, – написала жінка. Вона закликала свідків кривавого нападу дати свідчення, а також зазначила, що вже подані відповідні заяви в правоохоронні органи. Новина про побиття ветерана АТО обурила користувачів мережі.

“На передову цього торговця, нехай покаже там свою силу!”, “Відправити в АТО, тоді нікого не захоче споювати і піднімати руку на АТОвців”, “Потрібно покарати!”, “Це жахливо!!!”, “Жах! Нелюди!” – пишуть люди в коментарях.