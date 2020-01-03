Напиваються і стріляють по своїм: розвідка розповіла про «дружнє вогні» бойовиків на Донбасі

Командування російських окупаційних військ на Донбасі, возобновившее формування так званих «штрафних рот», імітує дотримання режиму тиші» у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК, створивши так звані «групи контролю».

Тим часом, за даними української розвідки, у підрозділах противника почастішали випадки ведення «дружнього вогню» по своїх позицій. Зокрема, це спостерігається в зоні відповідальності «11-го окремого механізованого полку».

«Ведення „дружнього вогню“ супротивником стало можливим із-за незадовільної організації взаємодії між підрозділами окупантів і надмірного вживання спиртних напоїв особовим складом. При цьому, згаданими „групами контролю“ такі випадки враховуються як обстріл з боку Об’єднаних сил. Тим самим супротивник намагається виправдати обстріли, які сам же веде нібито у відповідь на порушення режиму тиші з боку підрозділів ООС», — йдеться у повідомленні Головного розвідувального управління Міноборони України.