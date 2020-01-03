З Маріїнського парку після реставрації зникли оригінальні вуличні ліхтарі

Комунальники демонтували ліхтарні стовпи, встановлені в Маріїнському парку у 1950-х роках, замінивши їх бюджетними аналогами.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив дослідник архітектури Семен Широчин, інформує портал hmarochos.kiev.ua.

“Під час ремонту освітлення в Маріїнському парку оригінальні ліхтарні стовпи з чавунного ліття 1950-х замінили черговими товарами у стилі “з Епіцентру”.

І все це – за наші з вами 18 мільйонів гривень”, – написав він. На підтвердження цього Широчин оприлюднив відповідне оголошення про тендер на сайті Рrozorro.

Щоправда, в оголошенні йшлося лише про “заміну ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники в Маріїнському парку”, а самі роботи значилися під грифом “Капітальний ремонт і реставрація”. Вартість всіх робіт була оцінена майже у 19 млн гривень. Їх замовником стало КП “Кіївміськсвітло”, а підрядником – будівельна компанія “Тесла”.

При цьому, стверджує дослідник, ліхтарі були демонтовані свавільно, оскільки не підпадали під закон про декомунізацію. “Примітно, що на стовпах відсутня будь-яка радянська символіка. Частиною їхнього декору був національний, флористичний орнамент. Ці ліхтарі розробляли за оригінальним, нетиповим проєктом, і що зробило їх одним із помітних маркерів Маріїнського парку”, – пояснює Широчин.

Крім того, зазначає краєзнавець Антон Короб, ці ліхтарі проєктувалися як частина меморіального ансамблю – могили генерала Ватутіна. Це означає, що їхній статус також закріплений постановою Кабміну від 03.09.2009 № 928.