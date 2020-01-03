Мер Дніпра Філатов «втік» з України на двох колесах

Мер Дніпра Борис Філатов вирушив у відпустку. Для відпочинку він вибрав Нову Зеландію, а в якості засобу пересування – мотоцикл. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Це був складний рік. Рік, що пройшов під знаком зміни влади. Рік щирих сподівань і відвертих розчарувань. Рік зрад і брехні.

Рік, в якому вороги не отримали бажаного, а дрібні душі ще раз показали, чого вони варті. Рік, у якому ще раз переконався, що справжніх друзів завжди дуже мало, але заради них варто жити і боротися. Рік позбавлення від остаточних ілюзій. Це був складний рік. Але не складніше за інших», — написав дніпровський мер.













Facebook, Борис Філатов

«Всі довгих п’ять років, які я в політиці, я не підходив до мотоцикла. Тому що мотоцикл — це настрій. Це — мрія. Це — коли за спиною виростають крила. Сьогодні я рушив у дорогу. На двох колесах. По Новій Зеландії. Не поминайте лихом», — поділився переживаннями Філатов.

«Передавай привіт хобітам від мене, якщо зустрінеш, Борис! І з святами!», «Будете в Нельсоне — телефонуйте. Кави поп’ємо», «Дивно, жодного коментаря про тариф на тепло і те, що де-то яма у дворі. Значить, ще не все втрачено», — коментують звернення Філатова його передплатники.