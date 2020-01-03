На Сумщині на ходу загорівся Porsche Cayenne

У Сумській області на трасі Полтава – Суми неподалік від с. Боромля Тростянецького району прямо на ходу загорівся автомобіль Porsche Cayenne.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС області.

Повідомлення про займання надійшло на лінію 101 2 січня в 10.06. Про пожежу повідомив власник автомобіля, який під час руху відчув запах диму в салоні.

До прибуття пожежних автомобіль був повністю охоплений вогнем, була загроза вибуху газобалонної установки. У 10.24 пожежу локалізували, а о 11.00 ліквідували, витративши на гасіння майже 4 тонни води.