Прем’єр-міністр Гончарук ходити у домашньому одязі у Кабміні, – Федоров

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ходити “у домашньому” в Кабінеті Міністрів.

Про це заявив в інтерв’ю інтернет-виданню “Радіо Свобода” віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У нас дуже дружні відносини. Він сам дуже часто ходити, як ми всі у сім’ї ях називаємо, “у домашньому”, – сказав Федоров. Сам Міністр зазначив, що носити одяг у повсякденному стилі на роботі і тримає костюм у шафі в кабінеті. “Коли є зустріч, наприклад, із донорами, як приїжджають з іншої країни, то вдягаю костюм”, – підкреслює член уряду. Федоров зазначив, що не переодягається в діловий костюм при зустрічі з прем’єр єром, як і сам Гончарук.

“Мені подобається, ми завжди так казали, коли ще молодими були, що я в “домашньому” – нічого страшного. Він ходити звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Альо коли у нього зустріч, він перевдягається”, – додає міністр.