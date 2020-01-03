Новорічні підсумки. За неповний 2019 рік інвестфонд Порошенка приніс йому понад пів мільярда

Колишній президент України, а нині нардеп Петро Порошенко поповнив свої багатомільйонні статки ще на 8 мільйонів.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації політика. Виходячи зі змін у декларації, які Порошенко вніс за неповний 2019 рік, власний інвестиційний фонд, який управляє його активами (ПАТ “ЗНКІФ” Прайм ессетс кепітал”, – ред.) продовжує приносити політику багатомільйонні прибутки.

28 грудня Порошенко задекларував дохід – дивіденди від фонду у розмірі вісім мільйонів гривень. Тож, інвестфонд за грудень приніс Порошенку 8 мільйонів гривень, а за листопад – 3,9 мільйона. 31 жовтня, колишній гарант задекларував прибуток від цього ж фонду у розмірі чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят тисяч гривень. Тиждень до того ІНФОРМАТОР писав, що жовтень ще не добіг кінця, а колишній президент України встиг збагатитися на понад 12,8 мільйона гривень.

Однак політик встиг до кінця місяця заробити ще 4,5 мільйони. Отже, загалом інвестфонд приніс Порошенку 17,3 лише за жовтень. Порошенко вносив зміни тричі – десятого, двадцять першого та тридцять першого жовтня. Наприкінці вересня Порошенко вже задекларував три мільйони доходу від цього інвестфонду. А за два тижню до того екс-президент задекларував дохід від фонду – 5,3 мільйона. З моменту складення повноважень, станом на початок осені, інвестфонд Порошенка ПАТ “ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал” вже приніс йому 550 мільйонів гривень (на початку вересня колишній президент отримав від фонду 6,5 мільйонів, – ред.).

У середині серпня Порошенко задекларував дохід від цього ж інвестфонду у 40 мільйонів 305 тисяч гривень. На початку серпня ПАТ “ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал” приніс колишньому президенту 150 мільйонів 26 тисяч 775 гривень, а наприкінці липня – ще 33, 85,5 та 51,5 мільйонів. До того Порошенко задекларував дохід від фонду – понад тридцять мільйонів гривень. Також у липні статки політика поповнилися на чотири мільйони, 19 мільйонів 650 тисяч гривень, 34 мільйони 500 тисяч та 85 мільйонів 172 тисячі 436 гривень.

У червні інвестфонд приніс Порошенку “скромні” 1,1 мільйона та 3,1 мільйона. Загалом доходи Порошенка на сьогодні від інвестфонду склали понад 583,5 мільйонів гривень, і це лише з часу подання декларації перед звільненням наприкінці травня. Дохід п’ятдесят п’ятого президента за останній рік при владі – на головній в країні посаді – виріс в 90 разів і склав близько 1,5 млрд грн. Найбільші надходження Порошенка – дивіденди.