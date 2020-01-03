Бійка Ляшка і Геруса: Справа готова до передачі в суд, радикалу загрожує сім років ув’язнена язнення

Сторони вивчають матеріали справи

Завершене досудове розслідування за фактом бійки лідера Радикальної партії Олега Ляшка та народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрея Геруса в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

У разі доведення провини у суді Ляшку загрожує покарання до семи років позбавлення волі, інформує пресслужба прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року Олег Ляшко разом з іншою особою, перебуваючи в Залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль», завдали тілесні ушкодження поважному народному депутатові Андрію Герусу у зв’язку з його державною діяльністю.

Повідомляється, що процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта, сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, 6 листопада експарламентар та головний «радикал» Олег Ляшко побився із народним депутатом від партії «Слуга народу», представником президента України у Кабінеті міністрів, головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрієм Герусом. Попри ті, ніхто з учасників інциденту до правоохоронців не звертався.

Згодом Олег Ляшко отримав підозру «за насильство проти державного діяча» через бійку з чинним нардепом.