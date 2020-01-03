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Бійка Ляшка і Геруса: Справа готова до передачі в суд, радикалу загрожує сім років ув’язнена язнення

03.01.2020

Сторони вивчають матеріали справи

Завершене досудове розслідування за фактом бійки лідера Радикальної партії Олега Ляшка та народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрея Геруса в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

У разі доведення провини у суді Ляшку загрожує покарання до семи років позбавлення волі, інформує пресслужба прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року Олег Ляшко разом з іншою особою, перебуваючи в Залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль», завдали тілесні ушкодження поважному народному депутатові Андрію Герусу у зв’язку з його державною діяльністю.

Повідомляється, що процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта, сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, 6 листопада експарламентар та головний «радикал» Олег Ляшко побився із народним депутатом від партії «Слуга народу», представником президента України у Кабінеті міністрів, головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрієм Герусом. Попри ті, ніхто з учасників інциденту до правоохоронців не звертався.

Згодом Олег Ляшко отримав підозру «за насильство проти державного діяча» через бійку з чинним нардепом.

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