В ГБР знову зайнялися схемою розкрадання коштів банку «Михайлівський»

В ГБР розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання становищем, яке призвело до висновку банківських коштів і банкрутства банку «Михайлівський». Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК.

У грудні 2015 року у зв’язку з погіршенням фінансового стану ВАТ «Банк Михайлівський» постановою правління НБУ у зв’язку з виявленням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників, було прийнято рішення про віднесення банку до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку. Крім того, в НБУ встановили ряд обмежень, у тому числі на кредитні операції.

Тим не менш, у лютому 2016 року керівництво банку в змові з чиновниками, власниками і керівниками інших комерційних банківських установ розробило схему виведення активів банку і доведення його до неплатоспроможності.

Керівництво банку, незважаючи на обмеження, не проінформувавши куратора з НБУ надав восьми підконтрольним юридичним особам кредити на загальну суму 900 млн гривень. Кредити отримали ТОВ «Атлантіс-строй груп», ТОВ «Капітал-буд груп», ТОВ «Альфа-інвест сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Ярос груп», ТОВ «Омега компані ЛТД», ТОВ «Валькірія сервіс та ТОВ «Максі-пром Сервіс». В забезпечення за кредитами банком отримав в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн гривень, що значно менше, ніж сума наданих кредитів, і недостатньо для покриття кредитного ризику.

При цьому, на момент кредитування у банку відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі — банк затвердив операції з надання кредитів за рахунок штучного збільшення валюти балансу.

Отримані кредитні кошти були виведені через 20 підприємств та фінансових компаній, при цьому банк втратив забезпечення за цими кредитами вартістю 2,15 млрд. гривень. На даний момент в ГБР зайняті вивченням матеріалів справи про розкрадання банківських коштів від 2014 року.

Нагадаємо, власником банку був Віктор Поліщук, якому наразі належить компанії «Три О» (ТРЦ «Гулівер»), «ТехэненргоТрейд», «Діеса» (мережа «Ельдорадо»), «Алекса груп», «Альянс Новобуд» і «Транс-логістик». Він на даний момент є найбільшим позичальником «Ощадбанку» — загальний борг його компаній разом з відсотками і пенею становить понад 20 млрд гривень.

Крім того, нещодавно Верховний суд відхилив касаційну скаргу екс-власника банку «Михайлівський» на рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 7 серпня 2017 року, підтвердивши законність рішення НБУ про виведення банку «Михайлівський» з ринку.