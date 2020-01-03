Федоров похвалився досягненнями Кабміну і оцінив його роботу на 10 балів

Віце-прем’єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров оцінює роботу Кабінету Міністрів на 10 балів з 10.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Сводоба».

«Це найкраща команда, в якій я працював взагалі. Я високо оцінюю, на всі 10 балів», — сказав Федоров.

Серед своїх досягнень за час роботи в Кабміні він назвав створення мобільних додатків для надання державних послуг в електронній формі, зокрема створення сервісу, що дозволяє користуватися електронним водійським посвідченням та техпаспортом на автомобілі, який запущено в тестовому режимі.

Він також зазначив, що незабаром з’явиться можливість користуватися електронним студентським квитком.

Серед досягнень він також назвав запуск електронного кабінету забудовника з наданням 9 видів послуг, перезапуск реєстрації фізосіб-підприємців і підприємств.

Він також повідомив, що з 1 січня запускається сервіс «е-Малятко» із наданням 8 видів послуг.