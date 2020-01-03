Вбивство Сулеймані: з’явився список жертв серед його оточення

Під час вбивства іранського генерала генерала Касема Сулеймані в Іраку загинули ще сім чоловік з його близького оточення.
Повний поіменний список жертв авіаудару, здійсненого США, опублікував іракський телеканал Al Ghadeer. Журналісти уточнили, що вибух стався після атаки американського УБЛА при поверненні Сулеймані з Дамаска. Його літак Sham Wings приземлився в 23:00 2 січня в аеропорту Багдада.
Абу Махді аль-Мугандіс, заступник голови «Хашд Шааби», який зустрічав Сулеймані в аеропорту.
Касем Сулеймані, командувач іранськими спецпідрозділом «аль-Кудс».
Самер Абделла, шурин вбитого в 2008 році одного із засновників «Хізбалли» Імада Мугнія.
Зять Касема Сулеймані.
Мухаммад Реда аль-Джабарі, начальник протоколу «Хашд Шааби» в аеропорту.
Хасан Абдель Хаді, член «Хашд Шааби».
Мухаммад аш-Шибані, член «Хашд Шааби».
Хейдар Алі, член «Хашд Шааби».
Також з’явилася інформація про те, що витік інформації про прибуття Касема Сулеймані швидше за все сталася з боку іракців. Удару по колоні, в якій рухався іранський генерал, був нанесений вже після того, як вона від’їхала від терміналу і була вже біля зовнішнього КПП. Похорон Сулеймані відбудуться вранці 4 січня.