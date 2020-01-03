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Вбивство Сулеймані: з’явився список жертв серед його оточення

03.01.2020

Під час вбивства іранського генерала генерала Касема Сулеймані в Іраку загинули ще сім чоловік з його близького оточення.

Повний поіменний список жертв авіаудару, здійсненого США, опублікував іракський телеканал Al Ghadeer. Журналісти уточнили, що вибух стався після атаки американського УБЛА при поверненні Сулеймані з Дамаска. Його літак Sham Wings приземлився в 23:00 2 січня в аеропорту Багдада.

  • Абу Махді аль-Мугандіс, заступник голови «Хашд Шааби», який зустрічав Сулеймані в аеропорту.

  • Касем Сулеймані, командувач іранськими спецпідрозділом «аль-Кудс».

  • Самер Абделла, шурин вбитого в 2008 році одного із засновників «Хізбалли» Імада Мугнія.

  • Зять Касема Сулеймані.

  • Мухаммад Реда аль-Джабарі, начальник протоколу «Хашд Шааби» в аеропорту.

  • Хасан Абдель Хаді, член «Хашд Шааби».

  • Мухаммад аш-Шибані, член «Хашд Шааби».

  • Хейдар Алі, член «Хашд Шааби».

    • Також з’явилася інформація про те, що витік інформації про прибуття Касема Сулеймані швидше за все сталася з боку іракців. Удару по колоні, в якій рухався іранський генерал, був нанесений вже після того, як вона від’їхала від терміналу і була вже біля зовнішнього КПП. Похорон Сулеймані відбудуться вранці 4 січня.

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