Вбивство генерала в Іраку: стало відомо, навіщо Сулеймані прибув у Багдад

Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані, який був убитий в результаті повітряного удару США в аеропорту Багдада прибув до Іраку для зустрічі з представниками проиранского збройного формування «Аль-Хашд аш-Шабі».

Про це повідомляє агентство AFP.

При цьому, за даними іранського державного телеканалу IRINN незабаром після нальоту, в результаті авіаудару загинув також заступник голови шиїтського руху «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махді аль-Мугандіс. Крім того, в числі загиблих був Мухаммед аль-Джабір — керівник управління громадських зв’язків «Аль-Хашд аш-Шааби». Всього після повітряного нальоту загинуло 8 осіб.