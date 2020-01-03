Зеленський отримав 5 млн гривень від 95 Кварталу

Після того, як Володимир Зеленський отримав мільйон від оренди майна іноземцям, Президент задекларував майже 5 млн гривень роялті від «Кварталу 95».

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

У п’ятницю Президент вніс до Реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Він зазначив, що 27 грудня 2019 року отримав від «Кварталу 95» 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за користування торговою маркою.

скріншот Реєстру

Згідно з попереднім деклараціям Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від «Кварталу 95», а за 2018 — 4 тис.

Повна декларація про доходи за 2019 рік повинна бути заповнена Президентом до квітня.

За 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн гривень доходів, а за 2017 — 7,3 млн.