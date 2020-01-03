Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії

Вперше за роки незалежності мінімальна зарплата в Україні, яка з 1 січня збільшилася до 4723 гривень (на 13,2%), в доларовому еквіваленті перевищила мінімалку в Російській Федерації

Як інформує Цензор.НІ, на це звернув увагу колишній заступник голови Севастопольської міськадміністрації (2005-2010) Дмитро Базів в Facebook.

За нинішнім курсом мінімалка в Україні становить 199,6 долара.

У Росії так званий мінімальний розмір оплати праці становить 12130 рублів, або 195,5 долара.

Мінімалка в Білорусі — 375 місцевих рублів, або 177,8 долара.

Мінімалка в Молдові — 2775 леїв, або 161,2 долара.

У західних сусідів України — Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії — розмір мінімальної зарплати набагато вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.