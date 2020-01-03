З’їдять нас без залишку: Арестович назвав фатальний промах України з Путіним

У Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним просувають міфи про Русі, які можуть змінити хід всієї історії, але Україна ніяк цьому не перешкоджає.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович

В якості прикладу він навів російський документальний серіал 2019 року «Рюриковичі», де просувають ідею, що Русь пішла з міста Ладога, розташованого на території сучасної Ленінградської області.

Київ тим часом нібито заважав російською та покривал зрадників.

Тим часом цікаво, як схожий герб Ладоги з шевроном батальйону «Донбас» української армії:

Кремль присвоїв Ладозі статус стародавньої столиці Північної Русі, щоб убезпечитися від Києва, хоча насправді місто побудували скандинави і подібні «історичні факти» лише смішать фахівців.

За словами Арестовича, Росія йде на перехоплення історичного першості Русі, намагається запевнити населення, що насправді Русь почалася на півночі, і тільки звідти державність перенесли в Київ — і завіряє не компетентних експертів та істориків, а звичайних домогосподарок і солдатів, до того ж масово.

«Після того, як цей міф набуде права основного, він стане матеріальною силою, що змінює хід майбутньої історії», — вважає військовий експерт.

В Україні ж тим часом ніяк не перешкоджають потужної експансії росіян, а на Поштовій площі в Києві руйнують розкопки єдиного відомого пам’ятника, який доводить, що це місто старше Ладоги.

На українському ТБ транслювали переконливі історичні проекти по цій темі, але їх не просували за межі країни, не переводили на російську, польську, англійську, угорську, румунську та інші мови.

Українці не дивляться в майбутнє, лише в минуле і зрідка в даний, впевнений Арестович, і в цьому питанні Україна так безглузда і безпорадна, як жодна інша країна.

«Нам треба знімати не про історію України, а про перехоплення історії у Росії. Закінчиться це тим, що первородство буде радикально перехоплено у нас Москвою і їх семантичний простір зжере наше без залишку, — підкреслив експерт. — Зразкове самогубство, цікавий експеримент».