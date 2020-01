Улюбленою стравою принцеси Діани був український борщ

Благодійний південноафриканський фонд The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped вперше опублікував листи 39-річної давності, отримані від знаменитостей.

Як пише Daily Mail, в 1981 році співробітники фонду звернулися з проханням до відомих особистостей поділитися своїми улюбленими рецептами для нової куховарської книги. В їх числі була і принцеса Уельська Діана — в ті часи вона була ще леді Діаною Спенсер, нареченою принца Чарльза. Майбутня мати принців Уїльяма і Гарі написала, що її улюбленою стравою є український борщ. Діана любила борщ не тільки є, але і особисто готувати. За її рецептом, в число інгредієнтів входили «буряк, йогурт, цибулю, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль, перець».

Своїм секретом поділилася також Маргарет Тетчер, яка займала у той час пост прем’єр-міністра Великобританії. Вона зізналася, що додає апельсиновий сік в глазур для горіхового пирога. За рецептом Тетчер (отримала титул баронеси в 1992 році) для глазурі цукор нагрівається з концентрованим апельсиновим соком. При цьому важливо не перегріти суміш, а довести її до однорідної консистенції. А потім, ще теплою, нанести на випечений пиріг.

А от мати нині правлячої королеви Єлизавети, королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон, відмовилася видати свій улюблений рецепт — під зручним приводом прийнятих при дворі правил.